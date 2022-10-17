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Tatar, akademisyenlerle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Cumhurbaşkanlığı’nda bir grup akademisyen ile bir araya geldi.
Tatar, akademisyenlerle bir araya geldi

Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması yönünde yaptığı tarihi çağrı sonrası dönem ve güncel gelişmeler değerlendirilerek akademisyenlerin bu süreçte yapabilecekleri katkılar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişikler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, 15 Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Evre, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doçent Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Bölüm Başkanı Doçent Dr. Sait Akşit, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Yerleşkesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Emete Gözügüzelli, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Başkanı Doçent Dr. Mustafa Çıraklı, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birikim Özgür ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kaan Kutlay katıldı.

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