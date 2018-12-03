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Tatar: Akıncı gibilerine meydanı boş bırakmayacağız!

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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Lefke UBP örgütünde konuşma yaptı...
Tatar: Akıncı gibilerine meydanı boş bırakmayacağız!

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Lefke UBP örgütünde konuşma yaptı...

Tatar konuşmasında  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı Kıbrıs konusunda eleştirdi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Akıncı gibilerine meydanı boş bırakmayacağız dedi.

Tatar Akıncı'nın  desteğinin %11 olduğunu da iddia etti. Akıncı'nın söylediğinin kendilerini bağlamadığını belirten Tatar Kıbrıs'ta artık iki ayrı devlet konuşulması gerekir dedi.

İşte o konuşma;

 

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