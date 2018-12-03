UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Lefke UBP örgütünde konuşma yaptı...
Tatar konuşmasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı Kıbrıs konusunda eleştirdi.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Akıncı gibilerine meydanı boş bırakmayacağız dedi.
Tatar Akıncı'nın desteğinin %11 olduğunu da iddia etti. Akıncı'nın söylediğinin kendilerini bağlamadığını belirten Tatar Kıbrıs'ta artık iki ayrı devlet konuşulması gerekir dedi.
İşte o konuşma;
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