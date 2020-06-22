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Tatar: Akıncı seçim derdine düşmüş

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bakan değişikliği olayını kendi açısından değerlendirmeyi ve istismarı sürdürdüğünü belirterek, yazılı açıklama ile Akıncı’yı yanıtladı.
Tatar: Akıncı seçim derdine düşmüş

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bakan değişikliği olayını kendi açısından değerlendirmeyi ve istismarı sürdürdüğünü belirterek, yazılı açıklama ile Akıncı’yı yanıtladı.

Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı belli ki seçim derdine düşmüş, hükümet ve UBP içinde oluşan bazı durumları istismar ederek, Cumhurbaşkanlığı’ndaki başarısızlığını örtüp seçimi kazanabileceğini zannetmektedir.

Konuyu uzatmak istemiyor bir kez daha gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyorum; Sayın Akıncı’ya geçtiğimiz Cuma günü tek bir Bakan değişikliği ile ilgili imzam bulunan yazı verdim.

Sayın Akıncı eğer kendisine onayı için imzalayarak verdiğim iki Bakan değişikliğini içeren bir yazı varsa bunu bir an önce halkımızla paylaşsın.

Tekrar ediyorum; Sayın Akıncı Cuma günü de siyasi etiğe uygun davranmamıştır şimdi de etik davranmıyor.

Bir Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında geçen istişare amaçlı görüşmeyi kendi algıladığı gibi basına açıklamak asla doğru değildir.”

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