Tatar: Akıncı ve taraftarları, Türkiye'yi yalancılıkla suçluyor

15 Temmuz 1974’te, EOKA’cıların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı darbe girişiminde bulunduğunu ifade eden Tatar, “Onlar Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı durmuştu, onların pasaportunu neden almıyorsun?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Maraş Açılımında ön plana çıkan, “kendisi dahil” 14 Kıbrıslı Türk siyasinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“BAZI KESİMLER, KIBRIS CUMHURİYETİ PASAPORTU ALAN VATANDAŞLARI YADIRGIYOR”

Yurtdışında KKTC pasaportu kullandığını, gidemediği yerlere ise diplomatik pasaportla gittiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanan Kıbrıslı Türklerin bazı kesimlerce “yardırgandığını” belirterek, “Benim vatandaşım bu pasaportu zorunluluktan alıyor, hakkıdır da alıyor. Almışsa almıştır, ben insanımı yadırgamam. Zaruri olarak almışlardır. Ayrıca zaten Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu pasaportu verme zorunluluğu da var” dedi.

ANASTASİADİS’E: “ALACAKSAN AL”

Rum Hükümeti’nin, Türk Hükümeti’ni pasaportlar aracılığıyla tehdit ettiğini söyleyen Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karşısında durursanız, pasaportunuzu alırım diyorlar. Alacaksan al! Ben bu pasaportu yıllardır kullanmıyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“KIBRIS CUMHURİYETİ’NE KARŞI DARBE GİRİŞİMİ YAPAN EOKACILARIN PASAPORTUNU NEDEN ALMIYORSUN?”

15 Temmuz 1974’te, EOKA’cıların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı darbe girişiminde bulunduğunu ifade eden Tatar, “Onlar Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı durmuştu, onların pasaportunu neden almıyorsun?” diye sordu.

“AKINCI VE TARAFTARLARI, TÜRKİYE’Yİ YALANCILIKLA SUÇLUYOR”

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, Türkiye’nin KKTC’de ilhak politikası peşinde olduğunu ifade ettiğini, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de “bak haklı çıktık, Crans Montana’da masanın çökmesi benim değil; Türkiye’nin suçu” dediğini ve Anastastasiadis’in “fazla ileri gitmesi üzerine” Akıncı’nın cevap vermek zorunda kaldığını ifade eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne Türkiye’nin ne de bizim ilhak gibi ir politikamız yok. Biz, yan yana yaşayan iki ayrı devleti savunuyoruz ve bunu tüm dünyaya haykırıyoruz. Ama Akıncı ve taraftarları, çıkıp Türkiye’yi yalancılıkla suçluyor. Çünkü senin düşündüğün gibi bir politika izlenmiyor. Ama o da biliyor ki federasyonda bir eşitlik yok. Çoğunluk, azınlığa dayatma yapabiliyor.”

“TÜRKİYE’NİN KIBRIS’TAKİ HAKLARI 1571’E DAYANIYOR”

Federal çözümün olması halinde, Kıbrıslı Türklerin asimile olacağını, Türkiye’nin AB üyesi olmaması nedeniyle bağların kopacağını savunan Tatar, “Türkiye’nin Kıbrıs’taki hakları 1571’de başlamış ve devam etmektedir” dedi.

“KIBRIS’IN TAMAMINI AB’YE ALIP, TÜRKİYE’Yİ DIŞLAMAK İSTİYORLAR”

Kıbrıs’ın tamamen AB içine alınmaya çalışıldığını söyleyen Tatar, “Türkiye ve Yunanistan AB’ye üye olmadan, Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye giremez demişlerdi, buna rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’ni AB’ye aldılar. İstedikleri, Kuzey Kıbrıs’ı da AB içine alarak Türkiye’yi dışlamak” ifadelerini kullandı.

“AKINCI, YAMA OLMAYI GÖZE ALMIŞTI”

“Akıncı bunlara razıdır” diyen Tatar, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olmayı göze aldığını” savundu.

“UBP, TABANDAN GELEN SESE KULAK VERMELİ”

Yaklaşan UBP Kurultayına ilişkin soruları da yanıtlayan Tatar, partinin kendi içindeki sorunları çözmesi gerektiğini belirterek, “Tabandan sese kulak verilmeli” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Tabandan gelen ses, her zaman doğru sestir. Umarım tüzük değişikliği meselesinde de bir uzlaşı sağlanır. Partinin bundan dolayı zarar görmesini istemiyorum. Bir uzlaşı ile bunu çözmeliler. Değişiklikte kabul gören kısım uygulanmalı ve geriye kalan kısım beklemeye alınmalı. Partinin önde gelen isimlerini yönlendirmeye çalışıyorum” dedi.