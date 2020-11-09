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Tatar, Akıncı’ya geçmiş olsun mesajı gönderdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, safra kesesi ameliyatı olan 4. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Tatar, Akıncı’ya geçmiş olsun mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, safra kesesi ameliyatı olan 4. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Mesajında, “Rahatsızlığınız nedeniyle geçirmiş olduğunuz operasyonu üzüntüyle öğrendim. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanız temennisiyle, acil şifalar diler, en iyi dileklerimi sunarım” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca, 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’yı telefonla da arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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