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Tatar, Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin açılışına katıldı

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Tatar, Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’ninaçılışına katıldı
Tatar, Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin açılışına katıldı

Alayköy Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 80’nini kendi öz kaynaklarından karşıladığı sosyal aktivite merkezi ABEL-SAM dün akşam açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve birçok milletvekili ile çok sayıda davetli katıldı. 

Sosyal aktivite merkezinin tamamlanan ilk etabında belde halkının kullanımına sunulan tam donanımlı bir spor salonu ve 260 koltuk kapasiteli profesyonel tiyatro salonu bulunuyor. Projenin ikinci etabında ise içerisinde farklı sportif ve sanatsal kullanımlara açık birçok sosyal aktivite salonları yer alacak.

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy açılışta yaptığı konuşmada ekibine ve tüm belde halkına teşekkür ederken, Alayköy Belediyesini devraldığında yıllarca borç ödemiş olmasına rağmen şuan açılışı gerçekleştirilen ve toplam maliyeti 11 milyon Türk Lirası olan Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nin %80 belediye öz kaynaklarından karşılandığını da belirtti.

Açılışta Alayköy Folklor Derneği, A Kare Dans Okulu ve Alayköy Kültür Sanat Derneği gösterileriyle geceye renk kattı.

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