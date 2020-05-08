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Tatar: Aldığımız tedbirlerle ekonomimizi bir yere taşıyacağız

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Tatar: Aldığımız tedbirlerle ekonomimizi bir yere taşıyacağız
Tatar: Aldığımız tedbirlerle ekonomimizi bir yere taşıyacağız

Başbakan Ersin Tatar, “Sağlığımızı koruyabildik, bundan sonra ekonomik toparlanma içerisinde çeşitli sektörlerde aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalarla ekonomimizi bir yere taşıyacağız” dedi.

Sektörlerden gelen önerileri değerlendirip çıkış yolları bulmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başbakan Tartar, yavaş yavaş normalleşeme girildiğini söyledi.

Normalleşme süreci başladığı zaman dengelerin kendi içinde bir noktaya geleceği düşüncesinde olduğunu da kaydeden Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde krizin iyi yönetildiğini ifade etti.

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