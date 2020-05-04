Tatar: Ali Pilli yanlış yaptı!

Başbakan Ersin Tatar Sağlık Bakanı Pilli'nin 'eğitim bizim için bu yıl bitmiştir' açıklamasın doğru olmadığını Bilim Kurulu ve Bakanlar kurulunun henüz bir karar almadığını Bakan Pilli'nin yanlış bir açıklama yaptığını söyledi.

Kıbrıs Time'a konuşan Başbakan Ersin Tarar, okulların açılmasıyla ilgili Sağlık Bakan Ali Pilli'nin açıklamasının yanlış olduğunu ifade etti.

Başbakan Tatar, Pilli'nin yanlış bir açıklama yaptığını Bilim Kurulu ve Bakanlar kurulunun henüz bir karar almadığını kaydetti.

Tatar, velilerin endişeli olduğunu ifade ettiği açıklamasında kendi görüşünün de okulların açılmamaması yönünde olduğunu kaydederek yine de Bilim Kurulu ve Bakanlar kurulu kararı olmadan Sağlık Bakanı Pilli'in açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon programında tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıklamış, 2020/2021 eğitim yılına bakmalıyız. ‘Önümüzde daha çok yapılacak işler vardır ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Tatar'ın Bakan Pilli'ye yönelik açıklaması hükümet içerindeki iletişimsizliği gözler önüne çıkarmış oldu