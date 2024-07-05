  • BIST 10877.64
  • Altın 2473.134
  • Dolar 32.6127
  • Euro 35.3006
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Tatar-Aliyev görüşmesi tamamlandı: Çok samimi ve yararlı…

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şuşa’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Tatar-Aliyev görüşmesi tamamlandı: Çok samimi ve yararlı…

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılmak üzere Şuşa’ya gelen Tatar, resmî açılışı yarın yapılacak zirve öncesi Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeyi çok olumlu ve yararlı olarak niteledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirten Tatar, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatında, aile fotoğrafında yer alması, zirveye hitap etmesi ve toplantılara katılmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük önem ve destek verdiğini belirten Tatar, bu desteğin zaman içinde diğer Türk devletlerine de yayılacağına inanç belirtti.

KKTC’nin dünyaya tanıtılması çabalarına verilen desteğin önemli olduğunu işaret eden Tatar, Türk birliğinin önemine dikkat çekti ve bu birliğin giderek güçleneceğini vurguladı.

KKTC’nin de bu birliğin bir parçası olduğunu ifade eden Tatar, görüşmeyi çok olumlu ve yararlı olarak niteleyerek, Azerbaycan’a ayak bastıkları andan itibaren Azeri yetkililerin gösterdikleri samimiyet ve misafirperverliğe teşekkür etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen marullar imha edildi05 Temmuz 2024 Cuma 14:45
  • “Beklentimiz, Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanıması ve bunu beyan etmesidir"05 Temmuz 2024 Cuma 14:43
  • Ercan Havalimanı’nın elektrik borcu 121 milyon TL'ye ulaştı05 Temmuz 2024 Cuma 13:49
  • Sofralar zamlara tutsak! Bir aile, maaşın yarısını mutfağa harcıyor05 Temmuz 2024 Cuma 13:47
  • Nesil Çalışkan, İngiltere’nin ilk Kıbrıslı Türk kökenli milletvekili oldu05 Temmuz 2024 Cuma 13:27
  • Bir garip açıklama! Gürcafer kuzeyde Hristodulidis yandaşları olduğunu söyledi!05 Temmuz 2024 Cuma 13:25
  • İskele'de Basketbol Ligi Şampiyonu Belirleniyor05 Temmuz 2024 Cuma 13:17
  • Yüksek Mahkeme’den açıklama! –“Zanlı ile ilgili mahkeme huzurunda tutukluluk talebinde bulunulmadı”05 Temmuz 2024 Cuma 13:13
  • Son faturalar fena çarpmıştı, elektriğe yüzde 13 zam daha geliyor!05 Temmuz 2024 Cuma 12:42
  • Nesil Çalışkan, İngiltere’nin ilk KKTC kökenli milletvekili oldu05 Temmuz 2024 Cuma 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti