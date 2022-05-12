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Tatar: Allah devletimize güç versin

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Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde tören düzenlendi.
Tatar: Allah devletimize güç versin

Törene katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Sağlık Bakanı Ali Pilli konuşma yaptı.

Hemşirelerin en zor şartlarda fedakarlık, özveri ve sevgiyle hizmet verdiğini, pandemi döneminde ön cephede görev aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İnsanlık uğruna yaptığınız çalışmaları kutluyorum. Birlikte hareket etmeniz, idareyle kurduğunuz iletişim sizlere güç veriyor… İnşallah hükümetlerimiz sizler için gereğini, Meclisimiz de gerekirse yasal düzenlemeleri yapacak… ” dedi.

KKTC’nin imkanları ölçüsünde hemşirelerin haklarının korunması, beklentilerinin yerine getirilmesi için çareler üretileceğini kaydeden Tatar, “Biz de bunun takipçisi olacağız… ” şeklinde konuştu.

Tatar, Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş sonuna gelindiğini, Pandemi Hastanesi’nin diğer sağlık hizmetleri için kullanılması, 500 yataklı hastanenin Lefkoşa’ya yapılmasıyla sağlık çalışanlarının daha çalışma koşullarına sahip olacağına inanç belirtti.

Makamların geçici olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz halkın içinde, sizlerle birlikte mücadele eden insanlarız… Sizinle olmaya da devam edeceğiz. Kimin ne olduğu zaten biliniyor… Allah devletimize güç versin. İmkanların adil şekilde paylaşılması, gereken çarelerin üretilmesi en büyük temennimiz” şeklinde konuştu.

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