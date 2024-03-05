  • BIST 8932.93
  • Altın 2151.509
  • Dolar 31.5928
  • Euro 34.3205
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Tatar, Almanlara çağrıda bulundu

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını belirterek, Almanları; kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkesini ziyaret etmeye çağırdı.
Tatar, Almanlara çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını belirterek, Almanları; kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkesini ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, Almanya’nın başkenti Berlin de "Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu'nun (TCWTF)" düzenlediği Küresel Kentsel Destinasyon Değişim Zirvesi'nde konuştu.

5-7 Mart'ta düzenlenecek ITB Berlin Turizm Fuarı'nda, KKTC'yi tanıtacaklarını belirten Tatar, ülkesinin doğal güzelliklerini, kültürünü ve gastronomisini fuarda ziyaretçilere anlatacaklarını söyledi.

Tatar, dünyadaki problemlere rağmen turizmin gelişmesinin kültürlerin tanınması ve ekonomik refah için önemli olduğunu vurgulayarak, turizmin küresel barış için önemli rol oynadığını ifade etti.

Tatar, "Barış ve ülkeler arasında etkileşimler, küresel refahın büyümesine katkıda bulunuyor." dedi.

KKTC ve Türkiye’nin doğal güzellikleriyle turizm için en iyi destinasyonlar içinde yer aldığına işaret eden Tatar, Türkiye’nin Avrupa'dan 3 saat ve Kıbrıs'ın da kıtadan 3,5 saat uçuş mesafesinde olduğunu aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun etkileşim bakımından çok verimli geçtiğine değinen Tatar, 4 bin 700 kişinin davet edildiği forumda küresel sorunlara yönelik tartışmaların yapıldığını dile getirdi.

KKTC'nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını vurgulayan Tatar, Almanları kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için Ada'yı ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, “KKTC, güzel havası, gastronomisi, sahilleri, güzel doğası ve cana yakın insanlarıyla turizmde yeni bir destinasyon olarak yeniden keşfediliyor." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman'dan Arıklı'ya yanıt05 Mart 2024 Salı 08:32
  • Dinçyürek: Ülkede %70,8 aşırı kilolu veya obez04 Mart 2024 Pazartesi 23:14
  • CTP Kadın Örgütü, Arasta'da Esnafı Ziyaret Ederek 8 Mart'ı Kutladı04 Mart 2024 Pazartesi 22:05
  • Yine Dağ Yolu.. Dağ yolunda büyük kaza…04 Mart 2024 Pazartesi 22:04
  • HTKS Ercan'da Şok grev yaptı! Bakanlar Kurulu grevi erteledi!04 Mart 2024 Pazartesi 21:59
  • Dışişleri Bakanlığı BM'ye esti yağdı!04 Mart 2024 Pazartesi 18:47
  • CTP Kadın Örgütü, Arasta esnafını ziyaret etti04 Mart 2024 Pazartesi 18:07
  • Tatar: 4 Mart 1964 tarihli karar haksız ve siyasi…Bu karar çözümün önündeki en büyük engel04 Mart 2024 Pazartesi 16:39
  • Deprem farkındalık seminerleri düzenleniyor04 Mart 2024 Pazartesi 16:25
  • Meclis Genel Kurulunda 2 tasarı ve 1 öneri oybirliğiyle kabul edildi04 Mart 2024 Pazartesi 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti