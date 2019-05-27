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Tatar: 'Amaç Türkiye'yi Kıbrıs'tan Çıkarmak'

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs üzerinden kuşatılmaya çalışıldığını savunarak, "Kıbrıs, Türkiye için vazgeçilmez bir kaledir" dedi.
Tatar: 'Amaç Türkiye'yi Kıbrıs'tan Çıkarmak'

Ada'da bir çözümde Türk askerinin ülkeyi terketmesi şartı ortaya koyan Rum yönetimin son dönemde yaptığı askeri antlaşmalara dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Rum yönetiminin, başta ABD olmak üzere İsrail, Fransa ve İngiltere'ye sağladığı askeri imkanlara işaret etti.

 

Ortadoğu'daki doğal krizi ile ilgili DHA'ya özel açıklamalar yapan Tatar, "Kıbrıslı Türklerin güvenliği ve Türkiye'nin güvenliği için Kıbrıs çok önemli bir Ada" dedi. Tatar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kıbrıs ile ilgili sözlerini hatırlatarak, "Atatürk, 'Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız tıkanır. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir' demişti. O nedenle Kıbrıs'a dikkat etmemiz gerekiyor. Ortadoğu'da dönen olayları yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti;

'AMAÇ TÜRKİYE'Yİ KIBRIS'TAN ÇIKARMAK'

"Bizler burada üst karakol bekçileriyiz. Türkiyemiz ne kadar güçlü ve güvenlik içerisinde olursa, bizler de rahat ederiz. Rumlar, üniter bir devlet istiyor. Kıbrıslı Türkler azınlık olsun istiyor. Bunun için yabancı devletlerle askeri işbirliklerini güçlendirmeye çalışıyor. ABD gibi devletleri arkasına almaya çalışan Rumlar, Türkiye'yi Kıbrıs üzerinden köşeye sıkıştırmak istiyor. Bütün amaç Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak, Akdeniz'e açılmasını engellemek. Buna asla müsade etmeyeceğiz. Türkiyemiz ile işbirliği içerisinde gereken adımları bizler de atacağız. Kıbrıs'ta bir devlet var. Bizler bu Ada'ya 1571'de geldik. Mücadele o dönemden beridir devam ediyor. Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Kıbrıs'ta artık iki devletli çözümün yolu açılmalıdır. Bu AB içerisinde de olabilir başka şekilde de. Karşımızda Türkleri azınlık isteyen Rumlara teslim olmayacağız."

Kaynak: DHA
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