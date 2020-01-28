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Tatar, AMATEM inşa edileceği yerde incelemelerde bulundu

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Tatar, AMATEM inşa edileceği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yakınındaki yerde incelemelerde bulundu.
Tatar, AMATEM inşa edileceği yerde incelemelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin (AMATEM) inşa edileceği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yakınındaki yerde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu iş birliğinde kurulacak ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yanındaki Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesinde yer alacak merkezin ihalesine çıkıldı. İnşaatın bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Mimar Emincan Direk tarafından ücretsiz olarak çizilen merkez, 16 yatak odalı ve 32 yatak kapasitesi olacak.

TATAR: “TEDAVİ SON AŞAMADIR, TEDAVİDEN ÖNCE KULLANIMININ ENGELLENMESİ LAZIM”

Başbakan Ersin Tatar, AMATEM’in inşa edileceği yerde basına yaptığı açıklamada, madde bağımlılarının tedavisi ve topluma kazandırılabilmesi için tedavi amaçlı hastane inşasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Alkol ve madde bağımlılarının tedavisi için özelden hizmet alındığını kaydeden Tatar, alkol ve madde bağımlığının önlenmesi için Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu altında büyük çalışmalarının bulunduğunu ifade etti.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için devletin her şeyi yapması gerektiğini kaydeden Tatar, çünkü uyuşturucu madde kullanımının okullara kadar düştüğüne işaret ederek, “Tedavi son aşamadır, tedaviden önce kullanımının engellenmesi lazım”  dedi.

Başbakan Tatar, merkezin çizimini ücretsiz yapan Mimar Emincan Direk’e teşekkür etti.

PİLLİ: "EĞİTİM VE AİLELER ÇOK ÖNEMLİ"

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise madde bağımlılığının veya kullanımının engellenmesi için eğitimin ve ailelerin çok önemli olduğunu kaydetti.

AMATEM’in çok büyük bir eksikliği gidereceğini belirten Ali Pilli, ihaleye çıkıldığını, hedeflerinin 2020 sonuna kadar inşaatın tamamlanması olduğunu belirtti.

Başbakan’ın inceleme ziyaretinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abidin Akbirgün de hazır bulundu.

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