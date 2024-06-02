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Tatar: Ana vatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC ilelebet yaşatılacak

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Çınarlı Şehitleri, Çınarlı Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Çınarlı Şehitler Anıtı ve Atatürk Büstü alanında yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile askeri ve sivil erkan katıldı.
Tatar: Ana vatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC ilelebet yaşatılacak

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende, Hıfsiye Poyraz “Çınarlı Şehitleri” adlı şiiri okudu; Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Emete Bektaş da kısa bir konuşma yaptı. Bektaş, Çınarlı köyünün sekiz şehit verdiğini anımsattığı konuşmasında Şehitliğin köye kazandırılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da konuşma yaptığı tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

-Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs Türkü’ne dayatma bir çözüm sunuluyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada “Şehitlerimizi ne unutur ne de unuttururuz bugünleri onlara borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Buradan vereceğimiz mesaj hala mücadelemiz devam ediyor. Çünkü hala bir takım uluslararası entrikalarla Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonlar var” dedi.

Kıbrıs Türküne “dayatma bir çözüm” sunulduğunu belirten Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğünü sona erdirecek, Türk askerini adadan çektirecek bir oyunla karşı karşıya olunduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ana vatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin ilelebet yaşatılacaktır, bir anlaşma olacaksa da KKTC’nin bu anlaşmanın bir parçası olması gerekiyor” dedi.

- “KKTC, tüm dünyada kabul görmüş bir gerçek”

Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesine gitmemesi için Türkiye’nin desteğinin önemine dikkat çeken Tatar, olası bir müzakerede iki devletlilik ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ileriki günlerde Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını da hatırlatarak, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olduğunu söyledi ve KKTC’nin tüm dünyada kabul görmüş bir gerçek olduğunu ifade etti.

Tatar, “Tanınma noktasında bazı sıkıntılar olsa da tüm dünyanın Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki halk ve iki ayrı demokrasi olduğunu bildiğini ve KKTC gerçeğinin inkar edilemez bir realite olduğunu” söyledi.

Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Çınarlı Şehitleriyle ilgili mesaj yayınladı. Töre, mesajında Kıbrıs Türkü'nün Mutlu Barış Harekatı'na gelen sürece kadar acılar çektiğini, yerinden edildiğini ve şehitler verdiğini belirtti.

Çınarlı’da 1956 - 1974 arasında şahadete ermiş 8 şehidi saygı ve minnetle andıklarını ifade eden Töre, bugün KKTC devleti varsa bunun şehitlerin ve gazilerin hediyesi olduğunu kaydetti.

Verilen mücadelelerin hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini dile getiren Töre, KKTC’nin her alanda gelişmesi ve kalkınması için var güçleri ile çalışacaklarını vurguladı. Töre, geçmişe ve milli değerlere sahip çıkarak Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğe yürüyeceklerini belirtti

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