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Tatar, Anadolu Efes'i kutladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Basketbol EuroLeague Finali'nde Real Madrid’i 58-57 mağlup eden, Anavatan Türkiye’nin temsilcisi Anadolu Efes'i şampiyonluğundan dolayı kutladı.
Tatar, Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, “Basketbol EuroLeague Finali'nde Real Madrid’i 58-57 mağlup eden, Anavatan Türkiye’nin temsilcisi Anadolu Efes şampiyon olmuştur. Kadrosunda Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi’nin de yer aldığı Anadolu Efes, Türkiye'ye üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğunu kazandırdı.

Büyük sevinçle karşıladığımız ve gururlandığımız Anadolu Efes’in Avrupa Şampiyonluğu'nu kutlarken, ayrıca Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi’yi de tebrik ederim” dedi.

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