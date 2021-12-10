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Tatar: “Anastasiadis ile 14 Aralık’ta görüşeceğiz”

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Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.
Tatar: “Anastasiadis ile 14 Aralık’ta görüşeceğiz”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki Tatar-Stewart görüşmesi saat 15.00’te başladı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Cumhurbaşkanlığı’ndan bazı yetkililer de yer aldı.

Stewart, bu sabah, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le de görüşmüştü.

 

Tatar: “Anastasiadis ile 14 Aralık’ta görüşeceğiz”

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart görüşmesi tamamlandı.

Toplantı sonrası konuşan Tatar, Stewart’ın 14 Aralık Salı günü Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşme teklifini kabul ettiğini açıkladı. Stewart ile olumlu görüşme yaptıklarını, Kıbrıs meselesini kendisine anlattığını söyleyen Tatar, “Stewart’a Kıbrıs sorununun kolay bir sorun olmadığını söyledim. Kolay olsaydı çözülürdü” dedi.

Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümden yana olmadığını da yineleyerek, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki ayrı devletin kabul görmesi gerektiğini söyledim” şeklinde konuştu.

Tatar’ın açıklaması özetle şöyle: "Stewart ile olumlu görüşme yaptık. Tabii ki ilk kez kendisiyle tanıştık, başarılar diledim. Kıbrıs meselesini kendine anlattım. Kıbrıs sorununun kolay bir sorun olmadığını söyledim. Kolay olsaydı çözülürdü. İki ayrı halk, demokrasi olduğunu söyledim. Kıbrıs konusunun özüne girildiğinde federal çözümden yana olmadığımızı, Kıbrıs meselesinin Kıbrıslı Rumların bizi Helen adası olarak gördüğünü, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki ayrı devletin kabul görmesi gerektiğini söyledim. Sık sık kendisiyle görüşeceğimi, 14 Aralık Salı akşamı Anastasiadis’le buluşma davetini kabul ettiğimi söyledim. Resmi görüşmelere başlamıyoruz. Cenevre’de ortaya koyduğumuz, 6 maddelik öneride egemenliğimizin kabul görmesini istiyoruz. İki taraflı komite çalışmalarına katkı koyabileceğini de söyledim."

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