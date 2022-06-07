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Tatar, Anastasiadis'e "Haddini aşan açıklamalar yapıyor"

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 'Türkiye'nin Kıbrıs'ta çözüm için adım atmadığı' iddiasında bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lidere "Haddini aşan açıklamalar yapıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Tatar, Anastasiadis'e "Haddini aşan açıklamalar yapıyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in KKTC ile Türkiye arasında imzalanan mali protokolle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Tatar yazılı açıklamasında, Rum lider Anastasiadis’in haddini aşan ve kontrolsüz beyanlarının, sadece Kıbrıs Türk halkına hakaret etmekle kalmayarak kendi kendini itibarsızlaştıran bir hale dönüştüğünü aktardı.

“KKTC, Türkiye ile birlikte insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir”

Anastasiadis’in, Ada’nın tek sahibi edasıyla KKTC’nin ikili ilişkilerine dahi karışma hakkını kendinde görmekte olduğunu belirten Tatar, Rum liderin, oluşturduğu bu sanal kurgunun, gerçekmiş gibi hareket edebileceğini düşündüğünü vurguladı.

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum liderliğinin 1963’ten beri nefes almasına dahi izin vermeme pahasına sürdürdüğü insanlık dışı izolasyon politikası altında haksızca ezilmeye çalışılmaktadır. KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiçbir desteği esirgemeyen ana vatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir. Devletler arası bir ikili protokol olan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, özellikle COVID-19 ve Ukrayna’daki savaşın ağır etkilerini tüm dünya ile birlikte hissetmekte olduğumuz bu dönemde, halkımızın yararına olacak icraatların geliştirilmesinde büyük önemi haizdir.” 

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün, Anastasiadis’i çok rahatsız ettiği görülmektedir. Rum liderin tercihi, Kıbrıs Türk halkının ekonomik zorluğunun artması, özellikle en önemli sektörlerimizden biri olan turizmin bundan kötü etkilenmesi ve böylelikle kendilerine, yani Rum tarafına muhtaç duruma düşmemizdir” dedi.

“Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip ediniz”

KKTC hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile yaşanan ekonomik dar boğazdan çıkış için canla başla elinden geleni yapmaya çalıştığına vurgu yapan Tatar, bundan rahatsızlık duyarak yapılan çalışmaları bambaşka boyutlara çekme suretiyle propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalışmanın, gerçek Rum zihniyetinin yeni bir yansıması olduğunun altını çizdi.

Tatar, yakın zamanda seçim sürecine giren Kıbrıs Rum tarafının gerçek yüzünün her geçen gün daha da netleşeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası topluma da bu noktada şu çağrıyı yapmak isteriz: Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip ediniz. Bu size Kıbrıs Rum mevcut liderliğinin ve muhtemel bir sonraki liderinin Kıbrıs Adası, Kıbrıs sorununun geleceği ve bölgemize dair vizyonları hakkında net mesajlar verecektir” ifadelerini kullandı.

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