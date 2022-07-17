Tatar: Andız, insancıl kişiliği ile hep anılacaktır

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdal Andız’ın vefatıyla ilgili yayımladığı taziye mesajında, “Ülkesini seven bir kişi olarak hizmetleri ve insancıl kişiliği ile hep anılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Erdal Andız’ın vefatıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Tatar’ın mesajı şu şekilde:

“Erdal Andız’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ülkesini seven bir kişi olarak hizmetleri ve insancıl kişiliği ile hep anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”