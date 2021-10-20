Tatar Ankara yolcusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın saat 10.30’da Ankara’ya gitmek için Ercan Havaalanı’ndan ayrılacak.

Tatar, saat 12.00’de, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek ‘Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi’ konulu konferansta öğrenciler ve akademisyenlere hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar yarın akşam ise Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek olan Avrasya Hizmet Ödülleri etkinliğine katılacak.