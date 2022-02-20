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Tatar Ankara'da

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın daveti üzerine eşi Sibel Tatar’la birlikte Ankara’ya gitti.
Tatar Ankara'da

TÜRKSOY’daki toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşini kapıda TÜRSOY GenelSekreteri Düsen Kaseinov karşıladı.

Ardından FODER’in Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti’nden esintiler ve Türk Dünyası Kültür BaşkentleriSergisi gezildi.

Burada gerçekleştirilen toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile TÜRKSOYarasındaki ilişkiler ve geleceğe yönelik iş birlikleri ele alındı.
Görüşmenin açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. DüsenKaseinov, CumhurbaşkanıTatar’a hem ziyareti hem de TÜRKSOY’a olan desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da konuşmasında, Türkiye’yle olan bağlarınınkoparılmasına asla müsaade etmeyeceklerini bütün dünyayla paylaştıklarını belirterek, şöyle konuştu;

“Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle, verdiği mücadelede Kıbrıs’ta iki ayrı halktan biri olduğunu, bumücadelenin de egemenlik temelinde verilen bir mücadele olduğunu, benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra yeni siyasetimizin Kıbrıs’ta artık iki ayrı egemen eşitlik temelinde bir anlaşmanın olabileceğini, bu saatten sonra verilen bütün mücadelenin bizleri Kıbrıs’ta iki ayrı kurumsal iş birliği, yani iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini, bizKıbrıs Türk halkı olarak haklı mücadelemizden, egemenliğimizdenve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlarımızın koparılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bütün dünyaya paylaşmış vaziyetteyiz”.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik mücadelesini sonuna kadargötürme kararı içerisinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar,
bunun bir Türklük mücadelesi olduğunu da söyledi.

Tatar, “Bu mücadelemizi sonuna kadar götürme kararı içerisindeyiz. Bizler büyük Türk dünyasının bir parçası olarak verdiğimiz mücadele bir Türklük mücadelesidir. Bir kültür mücadelesidir. Bizim verdiğimiz mücadelenin en temel gücü, en temel zenginliklerinden bir tanesi de ayrı
kültürümüzün olmasıdır. O bakımdan TÜRKSOY’un faaliyetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye katkı yapmaktadır” dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir şehrinin kültür başkenti olarakilan edilmesinin kendilerini mutlu edeceğine de vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a Nizami-i Gencevi’nin doğumunun 880’inci yıldönümüne özel olarak hazırlanan altın madalya takdim edildi.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’a da Kaseinov tarafından, TÜRKSOY 5. Fotoğrafçılar Buluşması Foto albümü takdim edildi.

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