Tatar Ankara'da Çavuşoğlu ile görüşüyor... UBP-HP hükümetine doğru...

UBP-HP Koalisyon Hükümeti için geri sayım başladı.
Geçen hafta HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Ankara'da TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra bugün de UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti.
Tatar, bu akşam adaya dönecek.
KIBRIS TİME internet sitesi Ersin Tatar'ın KKTC'ye dönmesiylel birlikte 4'lü koalisyon hükümetinin her an bozularak UBP-HP Hükümetinin kurulması beklendiğini belirtti.
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