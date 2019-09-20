Tatar Ankara'da.. "İki ayrı devletli çözüm bizi selametle ileriye taşıyacak"

Görüşmede Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ersin Tatar açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, görüşmede özellikle ekonomik konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Oktay, “biz yılın ilk yarısında 750 milyon TL’lik bir programın ilk dilim diye ifade ederek böyle bir anlaşmayı sağlamıştık. Sonrasında burada sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında devam eden çalışmalarda da yine bunun devamı niteliğinde sayın cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla artık bir an önce uygulamaya geçirelim şeklinde bugün de onun uygulamaya geçtiği güzel bir günü yaşıyoruz. 653 milyon TL’Lik bir dilim fiilen bugün KKTC’ye aktarılmış durumda. İnşallah hayırlı olur” dedi.

Son derece verimli bir çalışma olduğunu ifade eden Oktay, tüm sektörler bazında bu dilimin nasıl değerlendirileceği, hangi projelerin nasıl finanse edileceği ve KKTC’deki ekonomik ve fiziki şartların nasıl tekrar hayata geçirileceği ve istihdam oluşturacak, gelir getirecek yeni hangi projelerin yapılabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Oktay, “Bu yeni bir başlangıç. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti nasıl ki her alanda tam desteğini vermişse bugün de bu destek aynı kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Kıbrıs politikasının ve duruşlarının çok net olduğunu belirterek, uluslararası ambargoların insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekti.

Oktay, “turistin gelmek istediği bir yerde sadece adadaki Kıbrıs Türkünün haklarını değil adaya gelmek isteyen insanların seyahat özgürlüğünü engelleyecek bir ambargoyu konuşuyoruz. Bu bir hukuk ihlalidir. Bu bir insan hakları ihlalidir. Bu insanın en temel hakkı olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Dolayısıyla biz bunu en yüksek perdeden bütün dünyaya haykırmamız gerekiyor. Zaten Cumhurbaşkanımız bu kararlılığımızı her fırsatta dile getiriyor. Bundan sonra da bizim bu kararlılığımız devam edecek” dedi.

Su projesine de işaret eden Fuat Oktay, içme suyunun ardından tarımsal suyun kullanımı için yürütülen çalışmanın en kısa sürede sonuçlandırılacağını söyledi.

Fuat Oktay, adanın elektrik ihtiyacını da karşılama arzusunda olduklarını, bunun için de iki ülke bakanlıklarının çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Adadaki hidrokarbon kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili Rum tarafı veya uluslararası camianın oldu bittilerinin Türkiye için çalışmayacağını herkesin göreceğini belirterek, Başbakan Tatar’ın da belirttiği gibi kimsenin Kıbrıs üzerinden Türkiye’yi Anadolu’ya hapsedemeyeceğini söyledi.

Oktay, “Türkiye’yi bir yere hapsetmeye çalışanlar tarihe bakarlarsa bunun cevabını görmüşlerdir. Tarihin tekerrür etmesi kendi aleyhlerinedir. Oldu bittilere kalkışılmaması, adadaki her iki halkın da komşuluk ilişkileri ve bölgedeki barış açısından fayda sağlayacaktır. Burası bir barış adası olabilir. Kıbrıs Türkünün de Rum halkının da eşit siyasi temelde eşit haklara sahip olarak adil bir paylaşımla buradaki kaynakları adanın zenginliğiniadada yaşayan insanların zenginliğine dönüştürebilir. Umarım ki böyle sonuçlanır” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, 20 Temmuzda imzalanan mali ve ekonomik işbirliği protokolüçerçevesinde ilk dilim olan 653 milyon TL’nin aktarılmasının ve protokolün uygulanmaya başlanmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Tatar, “Ekonominin hareketlenmesi, bir takım taahhütlerin yerine getirilmesi, başta turizm, yükseköğretim, reel sektör ve tarımda da su projeleriyle yapılacak olan çalışmaların KKTC ekonomisinin gelişebilmesi ve büyüyebilmesi için hem kendi dinamiklerimiz hem de sizlerin reel destekleriyle gerçekten bir ortam yaratılmıştır. Önemli olan bu ortamın bu güvenin devam ettirilmesi ve umutla geleceğe bir takım doğru projelerle KKTC’ye sahip çıkılmasıdır” dedi.

Doğu Akdeniz’de alınan pozisyonun daha ileriye götürülmesi için istikrarın yakalanması gerektiğini belirten Tatar, istikrarın olduğu ortamda ekonomik büyüme ve insanların refahının artırılmasına yönelik adımlar atılacağını kaydetti.

Dünyanın Kıbrıs Türkü’ne uyguladığı haksız ambargo ve izolasyonların üstesinden gelinmesi için TC’nin verdiği desteklerin önemine işaret eden Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki çalışmalar, Maraş açılımı ve Ercan’a direkt uçuşların hukuki mücadelesinin başlatılması yönündeki kararlığının önemli bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.

Tatar, turizmin gelişmesi, Kıbrıs Türkü’nün dünyayla buluşabilmesi için mutlaka direkt uçuşların sağlanması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’taki iki eşit halktan biri olduğunu anımsatarak, bu saatten sonra siyasi eşitliğe dayalı değil egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletli bir çözümün Kıbrıs Türkünü selametle ileriye taşıyacağını söyledi.

Görüşme öncesinde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar onuruna yemek verdi.

Yemeğe, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.