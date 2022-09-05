Tatar, Ankara’da temaslarda bulunacak ve fahri doktora unvanı alacak

Ankara temasları kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi’nde konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, orada fahri doktora törenine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre NTV özel yayınına katılarak Kıbrıs konusu ve son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da çeşitli dernek yetkilileri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar‘ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın oğlunun düğün törenine de katıldıktan sonra yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.