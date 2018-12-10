Tatar Ankara'da temaslarda bulunuyor

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bugün ilk olarak KKTC saatiyle saat 8.30’da Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın mozolosine çelenk koyrak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Ersin Tatar Ankara temasları çerçevesinde saat 11. 00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım tarafından kabul edilecek.

Tatar, saat 12.00’de ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

UBP Genel Başkanı saat 14.00’te AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile bir görüşme yapacak.

Ersin Tatar, saat 17.00’de de Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret edecek. Tatar’a Ankara’daki temasları sırasında UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy eşlik ediyor.