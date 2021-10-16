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Tatar, Ankara'da temaslarda bulunuyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar davetli olarak Ankara’ya gitti.
Tatar, Ankara'da temaslarda bulunuyor

Ankara’da temas ve incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret edecek,  Kıbrıs konusunda açıklama ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra KKTC Ankara Büyükelçiliği’ni  ziyaret edecek.

Altındağ Belediyesi’nin düzenleyeceği KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Ormanı’nın açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikiminde de bulunacak.

 Daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun  kızının nikah törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar,  Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareketle akşam saat 20.30’da KKTC’de olacak.

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