Tatar, Ankara’ya bu kez park açmaya gidiyor!

Ersin Tatar’ın Ankara’ya park açılışına katılacağı öğrenildi. Ankara Keçiören Belediyesi’nden yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yarın Keçiören’deki park açılışına katılacağı bildirildi.
Keçiören’de ‘Kıbrıs Barış Harekatı Parkı’nın yarın saat 16.30’da açılış töreninin gerçekleştirileceği aktarıldı.
Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Barış Harekâtı’nın 50. yılı anısına ithafen, Kıbrıs Barış Harekâtı Parkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın katılımlarıyla açılacaktır. Tüm halkımız davetlidir”
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