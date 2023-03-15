Tatar, Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğini yaptığı, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” konulu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere bu akşam Ankara’ya gidiyor.

-Tatar Ercan’da basına açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bugün saat 18.00’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket etmeden önce basına açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde eşi Sibel Tatar da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da yarın sabah saat 08.45’te başlayacak ve KKTC’nin ilk kez uluslararası bir toplantıda gözlemci üye olarak anayasal ismiyle yer alacağı “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” konulu TDT Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak.

TDT Olağanüstü Zirvesi Devlet Başkanları toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca devlet başkanları toplantısı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın devlet başkanları seviyesindeki temaslarından önce Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılacak.

Yaşanan deprem felaketi sonrası düzenlenen “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” konulu Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’nin oldukça önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ilk kez uluslararası bir toplantıda gözlemci üye olarak Anayasal ismiyle yer alacağının altını çizdi.

-Cumhurbaşkanı Tatar Cuma günü de Hatay’a gidecek

Cumhurbaşkanı Tatar, Cuma günü ise, Hatay’a geçerek, depremzedelere yardım çalışmalarını sürdüren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekibini ziyaret edecek. Tatar, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi ve İskenderun Afet Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret edecek.

“Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleştirme alanında incelemelerde de bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cuma günü adaya dönmesi bekleniyor.