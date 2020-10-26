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Tatar Ankara'ya hareket etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, ilk resmi yurt dışı ziyaretini bugün Anavatan Türkiye’ye yapıyor. 
Tatar Ankara'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, ilk resmi yurt dışı ziyaretini bugün Anavatan Türkiye’ye yapıyor. 

Eşi Sibel Tatar'ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’ndan özel uçakla saat 12.00'de Ankara'ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Tatar ile birlikte Ankara'ya gitti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, askeri törenle ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. 

ANKARA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da ilk olarak saat 13.30’da (Türkiye saatiyle 14.30) Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunacak. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 16.00’da (Türkiye saatiyle 17.00) Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Karşılama Töreni ile karşılanacak.

Erdoğan ile Tatar, saat 16.15'te (Türkiye saatiyle 17.15) baş başa görüşme yapacak, ardından saat 17.15’te (18.15) ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

Basın toplantısının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar saat 18.00’da (Türkiye saatiyle 19.00'da resmi yemekte bir araya gelecek. 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, temaslarını tamamlamasının ardından yarın ülkeye dönmesi bekleniyor. 

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