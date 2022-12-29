  • BIST 5.476,92
  • Altın 1091.541
  • Dolar 18.702
  • Euro 19.9824
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Tatar: Anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin tanınması konusuyla ilgili "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor." dedi.
Tatar: Anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem II. Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak, Ankara iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Tatar Kıbrıs’ta anlaşma sağlanabilmesine yönelik “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa kuzeyde Türk devleti ile güneyde Rum cumhuriyetine dönüşmüş Kıbrıs cumhuriyeti arasında olabilir. Bu anlaşma olacaksa kuzeydeki Türk devletinin tanınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yönelik ambargoların kaldırılması ve KKTC’nin devlet olarak tanınmasına yönelik söylemlerine değinen Tatar, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin de Türkiye sayesinde olduğunun altını çizdi.

“KIBRIS TÜRK HALKININ GÜVENLİĞİ, DOĞU AKDENİZ’DEKİ MİLLİ MENFAATLER İÇİN ÖNEMLİ”

Tatar, KKTC olarak kendilerini en güneydeki Türk devleti olarak gördüklerini belirterek, “Kıbrıs, milli bir davadır ve (KKTC’nin) Doğu Akdeniz’de yaşaması ve güçlenmesi lazım. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, Türkiye’nin ve Türk dünyasının Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan’daki milli menfaatleri için önemli. Bu uğurda milli bir direniş içerisindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha güçlü bir KKTC’nin halkına refah ve mutluluk sağlayacak ekonomik ortamı geliştirebileceğini vurgulayan Tatar, “Bizi (KKTC’yi) federal yapı içerisine çekmek, sizler (Türkiye) ile kadim bağlarımızı koparmak için mücadele halindeler ancak biz buna karşı duruyoruz.” dedi.

Tatar, Türkiye’nin önemli kuruluşlarından ATO’da iş insanlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, kurulan ilişkilerin ve gelecek dönemde yapılacak çalışmaların umut verdiğini dile getirdi.

KKTC’nin egemen devlet olarak kabul görmesi için ekonomik olarak güçlenmesi gerektiğine işaret eden Tatar, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların, gönül birliğinin ve dayanışmanın geliştirilmesi için iş insanlarının Kıbrıslı muhatapları ile yapacakları ortak çalışmaların daha verimli bir yapının ortaya çıkmasını sağlayacağını kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuğlu: Kadın Elinin Değdiği Yerin Güzelleşeceğini Göstermek İstiyorum29 Aralık 2022 Perşembe 17:53
  • Esendağlı’dan LTB ve Gönyeli Belediyesi arasındaki davaya ilişkin açıklama29 Aralık 2022 Perşembe 17:46
  • Tuğlu:Kadın elinin değdiği yerin güzelleşeceğini göstermek istiyorum29 Aralık 2022 Perşembe 17:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar Ankara’da “Kanlı Noel Saldırıları” Paneline Katıldı29 Aralık 2022 Perşembe 17:41
  • Asgari ücret ne oldu? Komisyon toplandı... İşte tartışılan rakamlar...29 Aralık 2022 Perşembe 17:33
  • Metin Turunç cezaevine gönderildi29 Aralık 2022 Perşembe 16:39
  • Dava sonuçlandı Gönyeli Belediyesi LTB'ye 20 Milyon ödeyecek29 Aralık 2022 Perşembe 16:03
  • Bu Bir Mahkeme İlanıdır29 Aralık 2022 Perşembe 15:48
  • Bakanlıktan 'tüp gaz' açıklaması29 Aralık 2022 Perşembe 15:41
  • BTHK’da Düzenlenen Törenle Telsim’e 4 G/ 5G Yetkilendirme Belgesi Verildi29 Aralık 2022 Perşembe 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti