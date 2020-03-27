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Tatar Arıklı'yı aradı...Arıklı sosyal medya paylaşımlarını sildi

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Tatar Arıklı'yı aradı...Arıklı sosyal medya paylaşımlarını sildi
Tatar Arıklı'yı aradı...Arıklı sosyal medya paylaşımlarını sildi

YDP Genel Başkanı Erhan ARIKLI Başbakan Ersin Tatar'ın kendisini arayarak ""Neyi ve kimi kastettiğim belli. Yorgunluk ve stresten derdimi tam anlatamadım. Söylememem gereken şeyleri söyledim. Çok üzgünüm..." dediğini aktardı.

Arıklı "Bence bu kadarı yeterli. Birlik ve beraberliğimizi daha fazla zedelemeden bu konuyu kapatalım. Şu anda çok daha büyük problemlerimiz var. Hesabımızı sonraya bırakalım. Lütfen Başbakanın söyledikleri üzerine artık yorum yapmayalım. Ben konu ile ilgili paylaşımlarımı siliyorum" dedi

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