Tatar Arter'i ziyaret etti.. Temennilerde bulundu..."Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmayı diledi..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Başkan İsmail Arter açıklamasında, ülkede hem yerel yönetimler hem de hükümeti ilgilendiren konularda sorunlar olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti sayesinde yaşanılan sorunları aktarma fırsatı bulunduğunu kaydederek teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, 15 Kasım kutlamaları çerçevesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Maraş’a bir ziyarette bulunulduğunu anımsatarak, ziyaret esnasında da Maraş açılımının ne kadar önemli ve Gazimağusa’nın gelişmesine ne kadar katkıda bulunduğunun görüldüğünü kaydetti.

Son iki yılda pandemiye rağmen Maraş’ı 800 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın binlerce kişi tarafından her gün ziyaret edildiğini belirtti. Gazimağusa’nın Maraş ile birlikte bir cazibe merkezi olma yolunda büyük bir çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’nın gelişmesinde yapılan çalışmalardan dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i tebrik ederek, “İnşallah önümüzdeki dönemde yine birlikte büyük hizmetler verilebilmesi için hep birlikte çalışırız” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Gazimağusa’nın gelişmesine katkı koyan tüm Gazimağusa halkına ve esnafına teşekkür etti.