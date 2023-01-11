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Tatar: Artık geri dönüş yoktur, KKTC daha da kabul görecektir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye-Kıbrıs İş Birliği Cemiyeti heyetini kabul etti.
Tatar: Artık geri dönüş yoktur, KKTC daha da kabul görecektir

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar heyetle görüşmesinde yaptığı konuşmada, KKTC’yi bir Türk devleti olarak yaşatabilmek ve güçlendirmek için mücadele verdiklerini ifade ederek Anavatan Türkiye ile kadim bağların her alanda daha da güçlenmesinin önemini dile getirdi.  

 

KKTC’nin tanınma yönündeki adımlarının Rumlar tarafından engellenmekte olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda yaptığı çağrının ve ortaya koyduğu iradenin önemini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Artık geri dönüş yoktur. KKTC daha da kabul görecektir” dedi. 

 

Türkiye’nin garantörlüğünün devamı ve Türk askerinin adadaki varlığının önemini içeren siyaseti temsil ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadelenin daha da belirgin bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle verildiğini söyledi. Kıbrıs’ta bir antlaşmaya ancak iki devlete dayalı bir çözüm modeli ile varılabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon modelinin içerdiği tehlikelere değindi. 

 

Ayrı bir halk olarak geleceklerini tayin etme hakları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yaşatılmasının, her alanda geliştirilmesinin ve daha da güçlenmesinin önemini vurguladı.

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