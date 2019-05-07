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Tatar: Artık oyun bitti

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Fatih gemisinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizdeki egemenlik hakları çerçevesinde sondaj yapmakta olduğunu belirtti
Tatar: Artık oyun bitti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Fatih gemisinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizdeki egemenlik hakları çerçevesinde sondaj yapmakta olduğunu belirtti ve “ karadaki egemenlik hakkımız kadar devletimizin denizlerdeki egemenlik hakkı konusunda da kararlıyız. Kimsenin hayallerine, kuru gürültüsüne pabuç bırakacak değiliz” dedi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar “ Rum-Yunan ikilisi ile Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta gerçekten bir anlaşma istemeleri halinde Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmemeleri gerek” ifadelerini kullandı. 
Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Gemisi’nin Türk personeli için tutuklama kararı çıkaracağına ilişkin haberlerin bir kıymeti olmadığını da ifade etti ve “ Fatih Gemisi uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmıyor ki böyle bir şey yapsınlar. Yapamazlar. Yapmaya kalkışan sonucuna da katlanır” diye konuştu.
Tatar açıklamasında şunları kaydetti:
“Fatih Gemisinin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını yakından, gururla izliyoruz. Fatih Gemisine ve personeline yönelik her türlü saldırı Türk milletine, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yöneliktir. Bunun bilincindeyiz ve karşımızdakilerin neyi amaçladıklarını iyi biliyoruz.  Amaçları silah zoru ve BM’nin bir hatasıyla yaratılan oldu bitti ile ele geçirdikleri sözde Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını kullanarak Kıbrıs Türkü’nün denizlerdeki egemenlik hakkını, hidrokarbon kaynaklarını gasp etmektir.
 

“ARTIK OYUN BİTTİ”
 

Ne var ki artık oyun bitti. Karadan sonra artık denizlerde de Rum tarafına gereken yanıt anladığı dilden verilmeye başlanmıştır. Onlar nasıl ki fiili durum yaratarak bundan fayda sağlamaya çalışıyorlar, Türkiye ve KKTC de fiili durum yaratarak kendi egemenlik haklarını koruyacaktır.
Tekrar ediyorum; Fatih Gemisi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizdeki egemenlik hakları çerçevesinde sondaj yapmaktadır. Karadaki egemenlik hakkımız kadar Devletimizin denizlerdeki egemenlik hakkı konusunda da kararlıyız. Kimsenin hayallerine, kuru gürültüsüne pabuç bırakacak değiliz.
Rum-Yunan ikilisi ile Avrupa Birliği Kıbrıs’ta gerçekten bir anlaşma istiyorlarsa, Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmemeleri gerekir.

“FATİH GEMİSİ ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI BİR ŞEY YAPMIYOR Kİ”
 

Rum Yönetimi’nin Fatih gemisinin Türk personeli için tutuklama kararı çıkaracağına ilişkin haberlerin bir kıymeti yoktur.
Fatih Gemisi uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmıyor ki böyle bir şey yapsınlar. Yapamazlar. Yapmaya kalkışan sonucuna da katlanırlar.
Türkiye ve KKTC Rum hayallerine, şantajlarına ve düşmanlıklarına boyun eğmedi, eğmeyecektir.”

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