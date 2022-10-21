Tatar Aselsan yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ile Aselsan-Havelsan ULAK A.Ş. Genel Müdürü Zafer Orhan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “KKTC, farklı ürünlerin daha fazla değer görmesi ve sanayi sektörüne kadar gidecek bir kalkınma süreciyle büyük bir aşama kaydetmiştir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğe kavuşmasıyla Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak ulusal çıkarların korunması ve sürdürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün bunların başarılmasının yapılan projelere bağlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin duruşu, hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür. Biz burada yıllardan beri büyük bir mücadele içerisindeyiz. KKTC’de, farklı ürünlerin daha fazla değer görmesi ve sanayi sektörüne kadar gidecek bir kalkınma süreciyle KKTC, büyük bir aşama kaydetmiştir. Kıbrıs Türk halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Anadolu’nun kopmaz bir parçası olarak özgürce bu topraklarda var olabilmek bizim için önemlidir.”

Tatar, ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.