  • BIST 1.542
  • Altın 440,705
  • Dolar 7,3811
  • Euro 8,9581
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Tatar: Aşılama, turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacak

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nde aşı oldu. 
Tatar: Aşılama, turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nde aşı oldu. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada herkesin aşılanması gerektiğini kaydederek, aşının  turizm ve eğitim sektörünün önünü açacağını söyledi.

Aşı sonrası Cumhurbaşkanı Tatar açıklamada bulundu.

Tatar  açıklamasında;

‘Bugün aşı oldum. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm Sağlık çalışanlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Sağlıkta olağanüstü bir başarımız var. Bu aşıları büyük bir özveriyle bize gönderen  Türkiye’ye teşekkürler. Sağlık Bakanı ile ben ilk aşıyı olduk. Dünya aşı bulmak ve aşılamak için mücadele içindedir. Aşıların dün gelmesiyle aşılama bugün başladı. AB’den gelecek aşıları da kullanacağız. Sağlık Bakanının yaptığı aşı planı kapsamında herkes aşılansın. Aşılamada belli bir oranın yakalanması durumunda turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturulacaktır. İngiltere’de 100′ den fazla insanımızı kaybettik. Ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.’ dedi 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Aşılama, turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacak15 Ocak 2021 Cuma 12:57
  • BES'ten hükümete:Katkı artmazsa sokağa ineceğiz!15 Ocak 2021 Cuma 12:50
  • En fazla yağış nereye düştü?15 Ocak 2021 Cuma 12:47
  • Arıklı Bakanlar Kurulu Toplantılarına katılmayacak!15 Ocak 2021 Cuma 12:43
  • Bir mağaza çalışanının pozitif olduğu duyuruldu!15 Ocak 2021 Cuma 12:32
  • Gökyiğit: Aşıları muhafaza edecek altyapımız var15 Ocak 2021 Cuma 12:31
  • KTOEÖS:''Özgür Basın Özgür Toplum Demektir''15 Ocak 2021 Cuma 12:29
  • KKTC'de aşılama başladı!15 Ocak 2021 Cuma 12:27
  • Bu Memleket Bizim Platformu: “Aşı Konusunda Hızlı Ve Şeffaf Hareket Edilmeli”15 Ocak 2021 Cuma 12:05
  • Dr. Küçük anılıyor15 Ocak 2021 Cuma 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti