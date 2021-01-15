Tatar: Aşılama, turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nde aşı oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada herkesin aşılanması gerektiğini kaydederek, aşının turizm ve eğitim sektörünün önünü açacağını söyledi.

Aşı sonrası Cumhurbaşkanı Tatar açıklamada bulundu.

Tatar açıklamasında;

‘Bugün aşı oldum. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve tüm Sağlık çalışanlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Sağlıkta olağanüstü bir başarımız var. Bu aşıları büyük bir özveriyle bize gönderen Türkiye’ye teşekkürler. Sağlık Bakanı ile ben ilk aşıyı olduk. Dünya aşı bulmak ve aşılamak için mücadele içindedir. Aşıların dün gelmesiyle aşılama bugün başladı. AB’den gelecek aşıları da kullanacağız. Sağlık Bakanının yaptığı aşı planı kapsamında herkes aşılansın. Aşılamada belli bir oranın yakalanması durumunda turizm ve eğitimin önünü açmak için zemin oluşturulacaktır. İngiltere’de 100′ den fazla insanımızı kaybettik. Ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.’ dedi