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Tatar: “Asrın Projesi’ndeki hasar, Türkiye’nin aktardığı kaynakla ödendi”

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Cumhurbaşkan Ersin Tatar Ses Kıbrıs WEB TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tatar: “Asrın Projesi’ndeki hasar, Türkiye’nin aktardığı kaynakla ödendi”

Cumhurbaşkan Ersin Tatar Ses Kıbrıs WEB TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa gazetesinin “Denizdeki su borusunun tamiri KKTC tarafından karşılandı… KKTC’den 900 milyon TL” ifadeleriyle manşetinden duyurduğu haberin sorulması üzerine Tatar, şunları söyledi:

“KKTC ödedi diye bir durum olamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin aktardığı kaynaklarla ödendi. Kaynağın bir kısmı su borularına aktarıldı. Susuz mu kalsaydık? 6 gemi, yüzlerce personel ve robotlar, tamirat operasyonunda çalıştı. Maliyeti çok büyük bir proje. Böylesi bir kurak iklimde suyun ne kadar önemli olduğunu zaten gördük…”

Tatar’ın bu söylemi konuya açıklık getirmezken kaynakların yönetimi sorununu daha tartışmalı bir duruma soktu. Türkiye’den su taşıyan boruların tamiratının 2020 yılı için imzalanan protokolde KKTC’ye aktarılacağı öngörülen 1.3 milyar TL’lik meblagdan karşılanıp karşılanmadığı açıklık kazanmazken, bu tartışma acil durum hastanesini de kapsamına alacak gibi görünüyor. Hastane için yapılan harcamanın da bu miktar içinde olup olmadığına açıklık getirilmesi gerekiyor.

 

PARTİZANLIK İDDİALARI

Türkiye’den Kıbrıs’a su getirme projesinin tamir masrafları daha önce de tartışma konusu olmuştu. Gazete Duvar’dan Bahadır Özgür, ihalenin bedeli 499 milyon lira olan projenin onarımı için 630 milyon lira harcanacağını duyurmuş ve “İktidarın asrın projesi olarak ilan ettiği KKTC’ye denizden su taşıma işi, bir ihale skandalına dönüşüyor” iddiasını ortaya atmıştı.

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