  • BIST 4.501,73
  • Altın 1259.208
  • Dolar 19.8062
  • Euro 21.3798
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Tatar “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri” ve tiyatro etkinliğine katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri” ve tiyatro etkinliğine katıldı.
Tatar “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri” ve tiyatro etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Tatar, KKTC’nin gençler sayesinde ileriye taşınacağını vurguladı.

 

Sanata, kültüre, müziğe ve spora değer veren Kıbrıs Türkü’nün geleceğe umutla bakabilmesi için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen “Atatürk’le Yeniden Doğmak Gençlik Konseri” ve tiyatro etkinliğine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade eden Tatar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 20 Mayıs 202320 Mayıs 2023 Cumartesi 09:00
  • 19 Mayıs ülkede coşkuyla kutlandı19 Mayıs 2023 Cuma 21:35
  • Sahte kimlik davası... Zanlı adada 130 gündür izinsizmiş...19 Mayıs 2023 Cuma 15:43
  • Para karşılığında sahte Türkiye kimliği temin eden zanlılara ek tutukluluk19 Mayıs 2023 Cuma 15:32
  • Son Dakika! İş Kazasıyla İlgili Polisten Açıklama Geldi19 Mayıs 2023 Cuma 15:26
  • TCG İmbat Hücumbotu ile TCG Bozcaada Korveti halkın ziyaretine açıldı19 Mayıs 2023 Cuma 15:25
  • Zorlu Töre, TCG İmbat Hücumbot gemisini ziyaret etti19 Mayıs 2023 Cuma 14:56
  • Gönyeli’de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti19 Mayıs 2023 Cuma 13:56
  • Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan'dan Sol Partilere çağrı19 Mayıs 2023 Cuma 13:23
  • Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın zanlısı Timur İlmaz’ın tutukluluk süresi uzatıldı19 Mayıs 2023 Cuma 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti