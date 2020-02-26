Tatar Azerbaycan halkına seslendi “Dayanışmamız asırlar boyu sürecek”

Başbakan Ersin Tatar, Hocalı katliamı’nın 28’inci yılı dolayısıyla Azerbaycan televizyonuna demeç verdi.

Başbakan Tatar, insanlık adına utanç verici bir katliam olduğunu vurguladığı Hocalı Katliamı’nın tarihe kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

Yaşanan olay sonrası basına verilen demeçlerden Hocalı’da katledenlerin Azeri Türkleri oldukları için katledildiklerinin anlaşıldığına dikkati çeken Tatar, Türk ırkına karşı bir katliam yapıldığını kaydetti.

Mesajında Azeri halkına da seslenen Başbakan Tatar, “Sevgili Azeri kardeşlerim Kıbrıs’ta sadece Türk olduğumuz için vatan toprağımıza sahip çıkmak için verdiğimiz mücadelede ülkemizin Yunan adası olmasını kabul etmediğimiz için benzeri vahşeti yaşamış halkımın Başbakanı olarak sizlere sesleniyorum. Acınızı en iyi anlayan, en iyi hisseden Kıbrıs Türk halkı Hocalı’yı unutmayacak unuttuırmayacaktır. Onurlu Türk ırkının evlatları olarak dayanışmamız asırlar boyu sürecektir bu vesileyle de bu soykırım girişimi, katliamda hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Tanrı’dan rahmet diler, Azeri ulusuna başsağlığı mesajımı iletirim” ifadelerine yer verdi.