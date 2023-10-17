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Tatar: Azerbaycan’la ilişkilerimizde artık yeni bir döneme girdik

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Tatar, Azerbaycan temaslarını değerlendirdiği Ercan Havalimanı’ndaki basın toplantısında “Çok başarılı, çok verimli bir ziyaret oldu. Azerbaycan’la ilişkilerimizde artık yeni bir döneme girdik” dedi.
Tatar: Azerbaycan’la ilişkilerimizde artık yeni bir döneme girdik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temaslarını tamamlayarak, yurda döndü. Tatar, Azerbaycan temaslarını değerlendirdiği Ercan Havalimanı’ndaki basın toplantısında “Çok başarılı, çok verimli bir ziyaret oldu. Azerbaycan’la ilişkilerimizde artık yeni bir döneme girdik” dedi.

Tatar Ercan Havalimanı’nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Hüseyin Çavuş ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte eşi Sibel Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Bakü temaslarını tamamlayarak, KKTC’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar Ercan Havalimanı’ndaki basın toplantısında, Azerbaycan ziyaretinin, “Çok başarılı, çok verimli” olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan’da olağanüstü bir ilgiyle karşılandıklarını kaydetti.

Ziyaretin en önemli aşamasının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi olduğunu ifade eden Tatar, Aliyev’in, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun altını çizdi.

“Azerbaycan’la ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik” diyen Tatar, “Kadim bağlarımız güçlendi, devletimizi başarıyla temsil ettik” şeklinde konuştu.

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