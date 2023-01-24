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Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldı.
Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldı. Toplantı, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında devam ediyor. 

2 saate yakın süre toplantıda kalan Tatar, toplantı çıkışında basına açıklama yaparak, değerlendirdikleri konuları aktardı.

Ersin Tatar, KKTC'ye kabloyla elektrik getirilmesi, sosyal konut projeleri, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında sağlık alanındaki yapılan iş birliği, imzalanacak 2023 Mali Yılı ve Ekonomik İş Birliği Protokolü, bütçe ve Kıbrıs konusu gibi çeşitli konuları değerlendiklerini kaydetti.

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