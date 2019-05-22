Tatar, Bakanlar Kurulu’nu Akıncı’ya sunduktan sonra açıklama yaptı

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daha çok federal temelde bir anlaşmadan yana olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusunda Türkiye ile istişarelerinin mutlaka olduğunu ancak zaman zaman farklı sesler de çıktığına işaret eden Tatar, Türkiye’nin, alternatif görüşlerin de masaya gelmesini savunduğunu, kendilerinin de aynı görüşte olduğunu kaydetti.

4 yıl evvel seçilen ve görev süresinin bitmesine 10 ay kalan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis’i de dinlemesi gerektiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs konusunda UBP ile Özersay’ın söylemlerinin yakın olduğunu belirtti. Tatar, “federal temelli bir anlaşmanın tükendiği artık alternatif fikirlerin masaya gelmesi gerektiği” hususunda hükümetin uyum içerisinde olacağına dikkat çekerek, bunu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da ilettiklerini belirtti.

Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından basına bakanların isimlerini açıkladı. Basına bir açıklama yapıp, sorularını da yanıtlayan Tatar, bütün milletvekillerinin kendileri için eş değerde olduğunu ve bu listeyi yaparken sıkıntı yaşadığını ancak milletvekillerinin de anlayışlı olması gerektiğini belirterek, yeni kabinenin KKTC için hayırlı olmasını diledi.

Uyum içinde çalışabilecek bir hükümetin KKTC’ye hizmet için hazır olduğunu belirten Tatar, saat 14.00’te Bakanlar Kurulu listesinin mecliste okunacağını, saat 15.00’te başbakanlığı devralacağını ve ardından ilk bakanlar kurulu toplantısının gerçekleştirileceğini kaydetti.

“ANKARA İLE BİR İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLAMAK DURUMUNDA.. EKONOMİK SIKINTILAR VAR”

Ankara ile hızlıca bir istişare olup olmayacağının sorulması üzerine Tatar, “Meseleleri bire değerlendireceğiz. Daha sonra Sayın Büyükelçimizle temasa geçip, bilahare o konuda bir süreç başlatmak durumundayız çünkü bildiğiniz gibi ekonomik sıkıntılar var ve bu sıkıntıların aşılması için belli çerçevede bu mali ve işbirliği protokol sürecine hız vermek lazım. Zaten bizim bürokratlarımız şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar” dedi.

“AKINCI’YA ARTIK ALTERNATİF FİKİRLERİN MASAYA GELMESİ GEREKTİĞİNİ, HÜKÜMETİN BU KONUDA UYUM İÇİNDE OLDUĞUNUZ SÖYLEDİK”

Tatar, halka sunulan protokolde Kıbrıs sorunuyla ilgili federasyondan değil de, yeni yollardan bahsedildiğinin belirtilmesi ve bunu Cumhurbaşkanı Akıncı’yla konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine, bunu konuştuklarını ve “Sizinle hükümet arasında görüş farklılıkları olabilir, bu da demokrasimizin bir güzelliğidir, dolayısıyla bir hükümet olarak bu konuda uyum içerisindeyiz. Kudret Bey’in söylemleri UBP’nin söylemlerine yakındır. Nedir bu? Federal temelli bir anlaşmanın tükendiğini artık alternatif fikirlerin masaya gelmesi gerektiğini ve hükümetin bu konuda uyum içerisinde olacağını” söylediklerini belirtti.

“ÖZERSAY ARTIK GÖREVİNİ DAHA ETKİLİ ŞEKİLDE YAPACAK”

4’lü koalisyon hükümetinde Kıbrıs konusunda ciddi farklar olduğunu ve Özersay’ın Dışişleri Bakanlığı yaparken sıkıntıya girdiğini, zaman zaman yaptığı açıklamaları diğer partilerin onaylamadığını belirten Tatar, bunun şimdi aşıldığını ve Özersay’ın Dışişleri Bakanı olarak artık görevini daha etkili şekilde yapacağını söyledi.

“HÜKÜMET MECLİSTE YAPACAĞI AÇIKLAMALARLA CUMHURBAŞKANI’NA MESAJ VERECEK”

Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında bir çatışma olup olmayacağının sorulması üzerine ise Tatar, Cumhurbaşkanı’nın kendi görevini yaptığını, hükümetin mecliste yapacağı bir takım açıklamalarla Cumhurbaşkanı’na mesaj vereceğini söyledi.

Tatar, konuyla ilgili şunları ifade etti :

“Cumhurbaşkanı 4 yıl evvel seçildi ve görev süresinin bitmesine 10 ay kaldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın meclisi de dinlemesi lazım. Ona göre bir yol izler herhalde. Zaten az önce konuştuk Cumhurbaşkanı da bu konuda farklı bir şey söylemedi.”

Tatar, bir soru üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı üstlenecek olan Hasan Taçoy’un Genel Sekreterlik’ten istifa edeceğini de belirtti.

AKINCI’YA ELEŞTİRİ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak sizce Türkiye ile istişare içinde bir politika yürütmüyor muydu?” şeklindeki bir soruyu yanıtında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ile istişarelerinin mutlaka olduğunu ancak zaman zaman farklı sesler de çıktığını söyledi.

Tatar, Türkiye’nin de federal bir anlaşmanın masada olmasını ama farklı ve alternatif görüşlerin de masaya gelmesini savunduğunu, kendilerinin de aynı görüşte olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise daha çok federal temelde bir anlaşmadan yana olduğunu ifade eden Tatar, “Dolayısıyla ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.