Tatar, Bakü’de iş insanlarıyla buluştu…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli birliğin ve beraberliğin büyük bir güç potansiyeli olduğunu vurgulayarak, KKTC ile Azerbaycan arasında turizm, inşaat, tarım ve eğitime yönelik projelerin hayat bulması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü’de Azerbaycanlı ve KKTC’li iş insanlarıyla buluştu.

Tatar burada yaptığı konuşmada, Bakü’de iş insanlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Hepinize göstermiş olduğunuz yakın ilgi, alaka ve dostluktan dolayı yürekten teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş ülke Azerbaycan ile her zaman gönül birliği içerisinde olduklarını belirten Tatar, Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın oğuz boylarından geldiğini söyledi.

Aynı milletin fertleri evlatları olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, nesilden nesile binlerce senelik kültürün, milli değerlerin, maneviyatın sürdürülmesi bakımından kendilerini hiçbir şeyin ayırmadığını, ayıramayacağını, milli birliğin ve beraberliğin büyük bir güç potansiyeli olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari, turizm, inşaat, tarım ve eğitime yönelik projelerin hayat bulmasının önemine işaret eden Tatar, çok önemli ve değerli çalışmaların yapılabileceğini söyledi.

Tarihten gelen gönül bağları olduğunu ifade eden Tatar, aynı kültürü, aynı milli değerleri paylaşan insanların birbirleriyle daha yakın temas kurabileceğini belirtti. Siyasi sıkıntı dışında geçmişte buralara gelmenin kolay olmadığına dikkat çeken Tatar, şimdi ise Bakü’den Türkiye Cumhuriyeti’ne haftada en az 50 uçak seferi olduğunu kaydetti. Türkiye’nin her yerinden de Ercan’a ulaşım olduğunu ifade eden Tatar, Azerbaycan’dan KKTC’ye, Türkiye üzerinden ulaşımın gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bunun için çalışılması gerektiğini kaydeden Tatar, “Siyasi destek de bunun arkasından gelecektir” diye konuştu.

KKTC’de başarılı üniversiteler olduğunu ifade eden Tatar, Azerbaycan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne giden öğrenci sayısının 35 binlere ulaştığına işaret ederek, KKTC olarak bundan pay almaları gerektiğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de, KKTC’de en az 3 bin öğrencileri olması gerektiğini söylediğini kaydeden Tatar, Azerbaycan’dan 3 bin öğrencinin KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmesi durumunda bunun KKTC ekonomisine büyük katkısı olacağını aynı zamanda gençlerin arasındaki iletişimle iki ülke arasındaki bağların daha da güçleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Çeşitli farklı projelerle aramızdaki bu kadim ve tarihi bağları güçlendirmek, daha ileriye taşıyabilmek hepimizin ülkemize ve milletimize olan bir borcudur, mükellefiyetidir, vazifesidir” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendisine, “bundan sonra buraları daha sık ziyaret etmeniz lazım” dediğini kaydeden Tatar, projelerin, etkinliklerin ilmek ilmek nakış gibi işlenmesi gerektiğini söyledi. Tatar, iki ülkenin iş insanlarının yaptığı ortak işlerin altyapısının oluştuğunu görmekten memnuniyet belirtti.