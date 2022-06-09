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Tatar: “Bana; ‘namussuz’, ‘şerefsiz’ , ‘soytarı’, ‘ahlaksız’, ‘geri zekalı’ diyorlar. Her gün..."

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarılarına işaret ederek, "İfade özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz yok.” dedi.
Tatar: “Bana; ‘namussuz’, ‘şerefsiz’ , ‘soytarı’, ‘ahlaksız’, ‘geri zekalı’ diyorlar. Her gün..."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarılarına işaret ederek, "İfade özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz yok.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan ve Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programa katıldı.

 

"Bana; ‘namussuz’, ‘şerefsiz’ , ‘soytarı’, ‘ahlaksız’, ‘geri zekalı’ diyorlar. Her gün..."

Cumhurbaşkanı Tatar, Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarılarına işaret ederek, “Hoşnutsuzluk’, ‘soğukluk’ bunlar mevcut yasada zaten var. Sadece tadilatı gündemde... Benim böyle bir talebim olmadı. İlk gördüğümde “kim yazdı, kim çıkardı” diye sordum. Ama zaten bunlar mevcut yasada var. Kimseye böyle bir yasa geçirin demedim. Bana; ‘namussuz’, ‘şerefsiz’ , ‘soytarı’, ‘ahlaksız’, ‘geri zekalı’ diyorlar. Her gün... Böyle bir rezillik olabilir mi? İnternetle ilgili yasada herhangi bir şey yok. Benim tek istediğim bunlara bir çare bulunmasıdır. Başka bir şey istemiyorum” dedi.

 

“Türkiye istemedi”

 Tatar, söz konusu yasanın Türkiye tarafından istenmediğinin de altını çizdi.

 

"O Gazetede yayınlanan hiçbir şeyi ben söylemedim"

Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından istifaya çağrılmasına da tepki göstererek, “Ne hakları var beni istifaya çağırmaya? Beni halk seçti, Erhürman da adaydı. Onun aldığı oy ve benim aldığım oy ortada..." dedi.

Tatar, Erhürman’a ‘benimle ne kavgası var?’ diye sorarak, “Mecliste her kürsüye çıktığında beni söylüyor. O gazetede yayınlanan hiçbir şeyi ben söylemedim. Benim ağzımdan öyle kelimeler çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Basın Danışmanı Aydın Akkurt’a görev verdiğini de vurgulayan Tatar, gerekenin yapılacağını belirtti, “O cümleler benim değil...” diye konuştu. (Kıbrıs Postası)

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