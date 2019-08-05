  • BIST 99.524
  • Altın 260,970
  • Dolar 5,5627
  • Euro 6,1954
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tatar, Bankalar Birliği yönetimiyle toplantı yapıyor

» »
Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yönetimiyle toplantı yapıyor.
Tatar, Bankalar Birliği yönetimiyle toplantı yapıyor

Başbakanlık’ta saat 10.15 sıralarında başlayan toplantıda, Tatar’a, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Kemal Serçelik eşlik ediyor.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Merkez Bankası Başkan Rifat Günay da bulunuyor.

Faiz oranlarının da ele alınacağı toplantı sonrasında basına açıklama yapılması bekleniyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay 11. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:10
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 5 Ağustos 2019 Pazartesi05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:31
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:11
  • YDP'den GKK yardımclığı atamasına tepki04 Ağustos 2019 Pazar 16:51
  • Kiprianu: “Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin endişelerini gidermeliyiz”04 Ağustos 2019 Pazar 16:20
  • Vasiliu: Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözüm ihtimali binde bir bile değil04 Ağustos 2019 Pazar 16:17
  • Akansoy: Anastasiadis yanlış taktik izliyor!04 Ağustos 2019 Pazar 16:15
  • Baklayı attı! Maraş'ı "BM Kontrolüne" verecek değiliz!04 Ağustos 2019 Pazar 16:14
  • Liderler 5 ay sonra bir araya geliyor04 Ağustos 2019 Pazar 16:01
  • İnönü kavşağında feci kaza!04 Ağustos 2019 Pazar 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti