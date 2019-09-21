Tatar, Barış Burcu’ya yanıt verdi, kullandığım bir cümle farklı yerlere çekildi!

Başbakan Ersin Tatar basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’ya yanıt verdi.

Paylaşımında Ankara’da çok önemli temasları olduğunu kaydeden Tatar, gazetecilerle sohbeti sırasında kullandığı bir cümlenin farklı yerlere çekildiğini belirtti.

Başbakan paylaşımında “Gazeteciler Birliğinde size ilettiğim sohbette kullandığım bir cümleyi bambaşka yerlere çekip güya ben Sayın Cumhurbaşkanına yönelik ağır eleştiri/üslup/hakaret etmişim diye Sözcüsü Burcu’nun basın açıklaması ve buna bağlı çeşitli yorumlar gerçekten anlamsız ve maksatlıdır” ifadelerini kullandı.