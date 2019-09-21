  • BIST 100.237
  • Altın 280,080
  • Dolar 5,7344
  • Euro 6,3129
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar, Barış Burcu’ya yanıt verdi, kullandığım bir cümle farklı yerlere çekildi!

» »
Başbakan Ersin Tatar basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’ya yanıt verdi.
Tatar, Barış Burcu’ya yanıt verdi, kullandığım bir cümle farklı yerlere çekildi!

Başbakan Ersin Tatar basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’ya yanıt verdi.

Paylaşımında Ankara’da çok önemli temasları olduğunu kaydeden Tatar, gazetecilerle sohbeti sırasında kullandığı bir cümlenin farklı yerlere çekildiğini belirtti.

Başbakan paylaşımında “Gazeteciler Birliğinde size ilettiğim sohbette kullandığım bir cümleyi bambaşka yerlere çekip güya ben Sayın Cumhurbaşkanına yönelik ağır eleştiri/üslup/hakaret etmişim diye Sözcüsü Burcu’nun basın açıklaması ve buna bağlı çeşitli yorumlar gerçekten anlamsız ve maksatlıdır” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Başbakan Tatar'a sert çıkış...21 Eylül 2019 Cumartesi 13:53
  • “Kıbrıs’ta Son Söz” paneli sürüyor21 Eylül 2019 Cumartesi 13:46
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, pazartesi New York’a gidiyor21 Eylül 2019 Cumartesi 13:44
  • Her Daim Dostlar’dan ormanlara kuş yuvası21 Eylül 2019 Cumartesi 13:43
  • Ağ ile pulya avlayan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı21 Eylül 2019 Cumartesi 13:38
  • Sahte davranışla para temini: 1 tutuklu21 Eylül 2019 Cumartesi 13:35
  • Misafir olarak bulunduğu evden altın kolyeleri çaldı21 Eylül 2019 Cumartesi 13:34
  • Akıncı: “Marjinal azınlık gruplar “ ve “ Akıncı’nın arkadaşları “ halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur21 Eylül 2019 Cumartesi 13:15
  • Tatar: Burcu’nun basın açıklaması ve yorumlar anlamsız ve maksatlıdır21 Eylül 2019 Cumartesi 13:13
  • Tatar: "Burcu'nun açıklaması ve benzer yorumlar maksatlıdır"21 Eylül 2019 Cumartesi 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti