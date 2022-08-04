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Tatar: Başarılarınız Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklere ilham olmaya devam ediyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’nın Victoria eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Natalie Süleyman’a mesaj göndererek tebrik etti.
Tatar: Başarılarınız Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklere ilham olmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama göre, Meclis Başkan Yardımcılığı gibi saygın bir göreve ilk kez Kıbrıslı Türk kökenli birinin seçilmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı kültürel geçmişi olan kişilerin çeşitli hükümet mevkilerinde ve üst düzey görevlerinde yer almasına teşvik edilmesinin demokrasi ve insan hakları bakımından önemine işaret etti. 

 

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların 2004 yılında uluslararası toplumun kaldırılacağına dair verdiği sözlere rağmen KKTC ile doğrudan ticaret ve direkt uçuşların engellenmeye devam ettiğini anımsattı. 

 

Kıbrıs konusuna atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteği ile Kıbrıs Türk tarafının egemenlik temelinde ve uluslararası eşit statünün kabulü bağlamında yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yönünde ortaya koyduğu yeni siyaset ile ancak Kıbrıs’ta adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir antlaşmanın mümkün olabileceğini belirtti. 

 

Kıbrıs Türk tarafının yaptığı iş birliği önerilerine halen Rum tarafının yanıt vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Süleyman’a yeni görevinde başarılar diledi.

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