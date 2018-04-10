Tatar: "Başbakan Anayasa'yı ayaklar altına alıyor..."

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, ““ yerel yönetim organları seçiminin 1 Temmuz’a alınmasını anayasya aykırı, Başbakan Erhürman’ın yerel yönetim organı seçimlerinin bir yıl ertelenebileceğini ifade etmesini Anayasa’yı hiçe saymak , seçim yasakları sürecinin 60 günden 40 güne düşürülmesini art niyetli bir adım , olarak” niteledi “ Vatandaşın önemli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya bulunduğuu ve bunlara çare üretilmesini beklediğini” ifade eden Ersin Tatar, “ hükümetin ise sadece laf ürettiğini, vatandaşın beklentilerini yanıtlamak yerine anayasa ve yasaları hiçe sayan öneriller ortaya attığını” kaydetti.

Tatar, “ ülkenin ve halkın ihtiyacının Anayasa’ya , yasalara uyan, şaibeli işler yapmayan, temizliği, doğruluğu benimseyen, sorunlara akılıcı, çağdaş çareler üreten bir hükümet olduğunu, bu yoldan yürümeyenlerin halka ve ülkeye zarardan başka bir şey veremeyeceğini” vurguladı. Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti: “ Hükümet ve özellikle Başbakan Tufan Erhürman Meclis’te garip ve tehlikeli bir tutum izliyor. Hukukçu kişiliğini devamlı olarak öne plana çıkaran Başbakan Erhürman Anayasa’nın çok açık, anlaşılması için hukukçu olmaya hiç gerek olmayan hükümlerine rağmen Anayasa’yı ayaklar altına alan konuşmalar yapıyor, adımlar atıyor. Anayasamız yerel yönetim organları seçminin 4 yılda bir yapılmasını emretmektedir. İlgili yasa ise yerel seçimlerin Haziran ayında yapılmasını hükme bağlamaktadır. Dolayısı ile şu anda hangi gerekçe ile olursa olsun , bir gün değil, bir saat bile Hazirann ayı sonunu aşmak Anayasa’yı çiğnemektir. Son yerel yönetim organları seçimi 2014 yılının Haziran ayında yapıldığına göre Anayasa gereği 2018 yılının Haziran ayı sonuna kadar yerel yönetim orgnları seçimini yapmak zorundayız. Ama hükümet böyle yapmıyor ve Anayasa’yı ihlal ederek yerel yönetim organları seçimini 1 Temmuz’a alıyor. Umarım Yüksek Seçim Kurulu görevi de yapan, YüksekMahkeme, yani Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın açıkça ihlali anlamına gelen bu yanlışa gereken yanıtı en kısa zamanda verir. Aynı hükümet, seçim yasaklarının süresini de art niyetli olduğu için, geçici bir yasa ile sadece bu seçim için 60 günden 40 güne indiriyor. Peki ama hani siz hükümete gelirken protokol yapmıştınız ve herşey tıkırında gidecekti? 60 gün seçim yasağı neyinize engel olacaktı ki, seçim yasaklarını 40 güne indiriyor? Bu da yetmezmiş gibi Sayın Başbakan bir başka Anayasa dışı öneri ortaya atıyor ve yerel yönetim organları seçiminin bir yıl ertelenmesini değerlendirmekte olduklarını ifade ediyor. Oysa bu imkansızdır. Hangi gerekçe ile olursa olsun Anayasa çiğnenmeden yerel yönetim organları seçimini bu yılın Haziran ayı sonuna dek yapmak zorundasınız. Artık süre yeterli değildir. Eğer yerel yönetimlerde reform yapmak istiyorsanız bu ancak ve ancak gelecek seçimler için , yani 2022 yılındaki seçimler için gerçerli olacak bir düzenleme olabilir. Kısacası hükümet iyi gitmiyor. Halkın gerçek ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamıyor. Halkımız , vatandaşımız, önemli ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya bulunuyor ve bunlara çare üretilmesini bekliyor. Hükümetin ise sadece laf üretiyor, vatandaşın beklentilerini yanıtlamak yerine anayasa ve yasaları hiçe sayan öneriller ortaya atıyor. Her gün vatandaşla içiçe olan, halka hizmetten başka bir gailesi bulunmayan birisi olarak bir kez daha vurguluyorum: KKTC için hayati günler yaşıyoruz. Bardak dolmuştur. Halk burnundan soluyor, siyasilere büyük tepki duyuyor. Ülkenin ve halkın ihtiyacı Anayasa’ya , yasalara uyan, şaibeli işler yapmayan, temizliği, doğruluğu benimseyen, sorunlara akılıcı, çağdaş çareler üreten bir hükümettir. Bu yoldan yürümeyenler halka ve ülkeye zarardan başka bir şey veremeyeceklerdir.”