Tatar Başbakanlık'tan arka kapıdan ayrılıp UBP binasına hareket etti

Ünal Üstel taraftarları Başbakanlık önünde eylem yaptı.

UBP – HP koalisyon hükümetinin büyük ortağı UBP’de kabine değişikliğine gidileceği yönündek iddialar sonrasında görevden alınacağı söylenen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i destekleyen bir gurup Başbakanlık önünde toplandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınmasını istemeyen istemeyen kalabalıktan 20 kişilik bir grup Başbakanlığa girerek Ersin Tatar ile görüşme isteminde bulundu. Kalabalıktan bazı kişiler, biz Başbakanımız ile başkalarının yönlendirilmemesi için buradayız. Kimse tarafından yönlendirilmiyoruz. Turizm Bakanının bazılarının yönlendirmesi ile görevden alınmasını, istemiyoruz dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık önünde eylem yapan kalabalıktan bir grubun, binaya girmesi üzerine Başbakanlığın arka kapsından çıkarak, UBP’nin Köşklü Çiftlikteki merkez binasına gittiği öğrenildi. Başbakan Ersin Tatar’ın Başbakanlıktan ayrılması üzerine kalabalığın da UBP’nin Köşklüçiftlik’teki Merkez Binasına gitmek için Başbakanlık önünden ayrıldığı gözlemlendi.