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Tatar başkanlığında, uzmanların katılımıyla deprem konulu toplantı düzenlendi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, uzmanların katılımıyla düzenlenen toplantıda deprem konusu görüşüldü.
Tatar başkanlığında, uzmanların katılımıyla deprem konulu toplantı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan depremin analizi yapılıp KKTC’de bulunan binaların mevcut durumu değerlendirilerek alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi.

Toplantıda, ülkede bina inşası esnasında izlenen prosedürler ve kontroller ile proje aşamasından inşaat sonuna kadar olan süreçlerin detaylı bir şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

Bu süreçler esnasında söz sahibi tüm paydaşların bağlı olduğu meslek odası ve örgüt temsilcileri ile bir araya gelinerek Adıyaman depremi de göz önünde bulundurulup ülkede gözlemlenen sıkıntılar ve çözüm yollarının tartışıldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler ışığında elde edilen verilerin, ileride hükümetin atacağı adımlara ışık tutması amacı ile raporlaştırılıp Başbakan Ünal Üstel’e sunulmasına karar verildiği bildirildi.

Halk sağlığı ve güvenliğinin birinci öncelik olduğu ve bunu sağlamak için gerekli olan her adımın kararlılıkla atılacağının altı çizilen toplantıda Bakanlar Kurulu’nun tam yetki ile görevlendireceği “Deprem Bilim Kurulu” kurulmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda bu komitenin öncelikli görevinin, mevcut yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin standartlara uygunluğunu incelemek, yapı statiği kapsamında bina güvenilirliğini ölçmek ve zemin etüdü ile ilgili değerlendirmeleri yapmak olduğuna karar verilirken, bu bağlamda komitenin hem gerekli ekipman hem de kalifiye personel ile donatılması ve denetimlere en kısa sürede başlanması gerektiği noktasında hemfikir olundu.

Hâlihazırda çalışmakta olan, mimarlar ve mühendislerce yürütülen mesleki kontrolörlük hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ilgili meslek sahiplerinin yetkilerinin artırılması, şantiyelerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha sıkı uygulanması için kalifiye personel sayısının artırılması, yine ilgili meslek sahiplerinin yetkilerinin artırılması ve denetimlerin sıklaştırılması konusunda ayrıca görüş birliğine varıldı.

Deprem Bilim Kurulu kurulduktan sonra denetlemelere, devlet okullarına ait binalardan başlanması ve okullarda yapılacak bu taramaların ivedilikle tamamlanmasının önemine dikkat çekilen toplantıda okullardan sonra sırası ile hastaneler, kütüphaneler, diğer kamu binaları, sosyal konutlar ve 1990 öncesi yapılan binaların da hızlı bir şekilde denetlenmesi gerekliliği dile getirildi.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzman görüşlerin çok değerli olduğunu ve toplantıda dile getirilen önerilerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için ilgili kurumlardan gerekli taleplerde bulunacağını vurguladı.

Toplantıda; Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr. Serkan İlseven, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Yer Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Akademisyen Prof. Dr. Cemil Atakara, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mesut Genç, Cumhurbaşkanlığı Mimarı Özgün Olguner ve Cumhurbaşkanlığı Mimarı Reyhan Bilgeer yer aldı.

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