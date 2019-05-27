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Tatar:: Başlıca hedefimiz istikralı ekonomik büyüme

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Ulusal Bilik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “istikralı ekonomik büyümeyi sağlayarak, halkın refahını yukarı çekmenin başlıca hedeflerinden biri olduğunu ” belirtti. “
Tatar:: Başlıca hedefimiz istikralı ekonomik büyüme

Hükümet programı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını , programın yarın Meclis’e sunulacağını” açıklayan Başbakan Ersin Tatar şunları kaydetti:

” Orta Vadeli Programı, halen yapılmakta olan çalışmaları, Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin politikalarını değerlendirerek 41’nci hükümetin programını ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Yarın Meclis’e sunacağız. Anayasamıza göre 2 tam gün sonra  Meclis’te programın görüşülmesine geçeceğiz. Görüşülmenin bitmesinin üzerinden 1 tam gün geçtikten sonra ise güven oylaması yapılacak.

Ben, ortaya koydukları görüşler ve çabalarla hükümet değişikliğini sağladıkları için halkımıza, milletvekillerimize teşekkür ederim. İnşallah halkımızın yıllardır özlediği, yapılmasını talep ettiği işleri yapan bir hükümet oluruz. Benim için siyasette olmanın ana gayesi, bu topraklarda , bu Devlet’te yaşayan insanlarımızı , mutlu, huzurlu görmektir. Bunun için kalkınma şarttır. O nedenle, istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayarak halkımızın refahını yukarı çekmek başlıca hedeflerimizden biridir.

Zorluklar, büyük sıkıntılar olduğunun bilincindeyiz. Karşımızda kötü bir tablo var ama ben, kararlılıkla, çok çalışarak, yapılması gerekenleri gecikmeden yaparak başarılı olacağımıza eminim. Anavatan Türkiye ile temas halindeyiz. Türkiye’ye karşı da samimi ve açık olacağız. Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği’ni 2020- 2022’yi kapsayacak şekilde imzalamak gibi bir durumumuz var. Ama, tabii ki alt yapı yatırımları , ve bütçemiz için ortada duran acil kaynak ihtiyacımızı karşılamak için de bir çözüm bulmak durumundayız.

İnanıyorum ki, KKTC Meclisi’nde verimli bir tartışma sürecinin ardından hükümetimiz güvenoyu alarak göreve başlayacaktır.

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